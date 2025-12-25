В Одинцово направили в суд дело таксиста, сбившего ребенка во дворе дома

Одинцовская городская прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 41-летнего водителя такси, который сбил восьмилетнего мальчика во дворе, его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, вечером 28 июня 2025 года он ехал по придомовой территории на улице Триумфальная в Одинцово и наехал на ребенка. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, однако, спасти его не удалось.

Дело направили в Одинцовский городской суд, обвиняемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

