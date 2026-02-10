В Одинцове оштрафовали жителя за незаконный сброс отходов на земли сельхозназначения

В Одинцове привлекли к административной ответственности жителя за незаконный сброс отходов на земли сельхозназначения. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Нарушителя задержали, когда он, находясь за рулем грузовика, сбросил отходы от зимней уборки улиц на земли сельскохозяйственного назначения в районе села Жаворонки.

«Нарушение было усугублено тем, что сброс произошел в границах водосборной площади реки Незнайки, что чревато риском загрязнения водного объекта», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

В результате гражданина оштрафовали на 40 тыс. рублей.

