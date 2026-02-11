В Одинцове откроется выставка, посвященная творчеству Всеволода Мейерхольда

В музее-заповеднике А.С. Пушкина в Одинцове 13 февраля начинает работу выставка в честь режиссера Всеволода Мейерхольда. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция «Театр Мейерхольда и «Пиковая дама» будет доступна в зале «Русская библиотека» усадьбы Вяземы. Посетители смогут увидеть предметы, фотографии и документы из личных архивов актеров театра Мейерхольда.

«Среди памятных вещей — фотографии, отрывки из писем, афиши и программки к спектаклям, эскизы костюмов и декораций к опере «Пиковая дама», — говорится в сообщении министерства.

Возрастное ограничение 0+

