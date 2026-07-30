В Одинцове поставили на кадастр новый дом в ЖК «Восточный»
Новый дом поставили на кадастр в ЖК «Восточный» в Одинцове
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В Одинцовском округе поставили на кадастровый учет новый дом в ЖК «Восточный». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Площадь новостройки составила более 11,8 тыс. кв. м, она рассчитана на 296 квартир евроформата. На первых этажах откроются магазины, булочные, аптеки и кафе, вблизи обустроены детские и игровые площадки.
В соседнем доме для жильцов работает частный детский сад, в рамках проекта также ведется строительство школы на 1100 мест.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.