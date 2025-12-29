В Одинцово построят новый детский сад на 220 мест

В Одинцовском округе в поселке ВНИИСОК продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 220 мест, строители ведут устройство фундамента и завершают работы по сносу существующего аварийного здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 30 рабочих и четыре единицы техники. Ведется демонтаж оставшейся части аварийного здания, устройство фундаментной плиты», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2027 году.

Министр отметил, что для детей обустроят 10 групповых, физкультурный и музыкальный залы, кружковую зону, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет. На территории появятся площадки для спорта и игр.

