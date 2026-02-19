В Одинцово прокуратура проконтролирует расследование дела о краже и грабеже в ЖК в Заречье

В Одинцово городская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении мужчины, который совершил кражу и грабеж в жилом комплексе в Заречье. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Преступления были совершены с 12 по 13 февраля. Злоумышленник проник в одну из квартир и похитил драгоценности и часы на 36 тыс. рублей. После этого он проник еще в одну квартиру и похитил цепочку из золота на 42 тыс. рублей, однако хозяйка застала его, и при попытке сбежать мужчина был задержан прохожими.

На злоумышленника завели уголовное дело. Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

