В Одинцово прокуратура взяла на контроль конфликт женщины с девочкой

Одинцовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств конфликта, который произошел между местной жительницей и несовершеннолетней днем 2 августа. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 42-летняя местная жительница находилась на детской площадке в микрорайоне Супонево города Звенигород. На почве личного конфликта она выражалась в адрес несовершеннолетней нецензурной бранью и высказывала ей угрозы физической расправы. Городская прокуратура взяла под контроль привлечение виновной к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).