В Одинцово прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта в ТЦ «Подворье»

В Одинцово городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств конфликта, который произошел в ТЦ «Подворье». Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел 21 января. Представители общественной организации «Здоровое Отечество» проводили рейд с целью выявления незаконной торговли табачной продукции, когда между ними и администрацией возник конфликт.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Устанавливаются все участники и свидетели конфликта. Также торговые точки проверяют на предмет легальной продажи табачной продукции.

