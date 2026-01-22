В Одинцово прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта в ТЦ «Подворье»
Проверка проводится в Одинцово после конфликта в ТЦ «Подворье»
Фото: [Прокуратура МО]
В Одинцово городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств конфликта, который произошел в ТЦ «Подворье». Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Инцидент произошел 21 января. Представители общественной организации «Здоровое Отечество» проводили рейд с целью выявления незаконной торговли табачной продукции, когда между ними и администрацией возник конфликт.
Полиция проводит проверку по факту случившегося. Устанавливаются все участники и свидетели конфликта. Также торговые точки проверяют на предмет легальной продажи табачной продукции.
