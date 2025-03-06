В Одинцово снесли заброшенное здание бывшего кафе

В деревне Малые Вяземы Одинцовского округа снесли заброшенный объект самовольного строительства — здание бывшего кафе, работы провели в рамках мероприятий по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории Подмосковья. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«На 42-м километре Можайского шоссе, вблизи остановки общественного транспорта «Фабрика», арендатором муниципального земельного участка без разрешительной документации было возведено одноэтажное нежилое здание площадью порядка 70 кв. м. Данное строение использовалось как объект общественного питания, однако впоследствии было заброшено и с течением времени начало разрушаться», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству.

По его словам, Одинцовский городской суд принял решение признать постройку самовольной и подлежащей сносу. В результате договор аренды земельного участка был расторгнут. В начале 2025 года администрация округа провела демонтаж здания, участок уже освободили от постройки и строительного мусора. Решение по дальнейшему использованию территории пока не приняли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.