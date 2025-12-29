В Одинцове стартовала установка окон в здании новой поликлиники

В жилом комплексе «Гусарская Баллада» в Одинцово продолжается строительство нового здания поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену, подрядчик приступил к установке оконных блоков. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На площадке задействованы более 40 рабочих и три единицы техники, они выполняют устройство пирога кровли, монтаж внутренних инженерных сетей и не только. Общая стройготовность превысила 50%.

Объект войдет в состав ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница», там будут оказывать амбулаторную помощь взрослому и детскому населению. Площадь медучреждения составит 6 тыс. кв. м. На прилегающей территории разместится парковка на 45 машиномест, а также детская игровая площадка. Завершить работы планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.