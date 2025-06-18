В Одинцово стартовало заселение в новом корпусе ЖК «Заречье Парк»

В ЖК «Заречье Парк» Одинцовского округа от группы «Самолет» стартовало заселение нового корпуса № 3.1, ключи от квартир уже получили около 70 новоселов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В общей сложности новостройка рассчитана на 320 квартир. Вскоре также начнется заселение соседнего корпуса № 3.2, в котором обустроили 200 квартир. На территории внутреннего двора для них организовали безопасное пространство без машин, современные игровые площадки, воркаут-зону. На подземном уровне разместят паркинг на 242 машиноместа и индивидуальные кладовые. Рядом будут открыты магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты и бытовые сервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.