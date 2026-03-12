В Одинцово в 2026 году завершат строительство новой школы с зоной информационных технологий, рассчитанную на 750 мест. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится на территории ЖК «Резиденция Сколково» в поселке Заречье. Площадь четырехэтажного здания составит порядка 12,4 тыс. кв. м.

В школе обустроят учебные кабинеты, библиотеку, зону информационных технологий, пищеблок на 250 мест, спортивный и актовый залы.

Степень строительной готовности объекта составляет 63%. Завершить строительство планируется к июню текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Кашире откроется после капремонта школа № 1.