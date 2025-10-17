В Одинцово в КДЦ «Ромашка» появилось отделение лучевой диагностики

В клинико-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцовском округе открылось отделение лучевой диагностики, где пациенты любого возраста смогут пройти широкий спектр обследований. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы организовали работу таким образом, чтобы каждый пациент чувствовал себя комфортно на каждом этапе прохождения диагностики и лечения», — отметил заведующий Центром «Ромашка» Илья Сотников.

Пациентам доступны кабинеты магнитно-резонансной и компьютерной томографии, маммографии и денситометрии. Отметим, что центр находится по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Ромашково, Рублевский проезд, дом 41, помощь можно в нем можно получить бесплатно по полису ОМС или по договорам на оказание платных медицинских услуг.

