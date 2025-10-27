В Одинцово в составе КДЦ «Ромашка» появился Центр лазерной хирургии

В клинико-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцовском округе открылся Центр лазерной хирургии для проведения малоинвазивных, щадящих операций, в нем будут работать специалисты по четырем направлениям: дерматология, гинекология, колопроктология и флебология. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Создание Центра лазерной хирургии — важный шаг в развитии нашего медицинского центра. Благодаря новым технологиям, пациенты смогут получить помощь быстро, безопасно и с отличным эстетическим результатом», — отметил заведующий КДЦ «Ромашка» Илья Сотников.

По его словам, медучреждение оснастили тремя современными лазерными системами для лечения заболеваний кожи, сосудов и мягких тканей, а также для восстановительных и эстетических процедур. Помощь можно будет получить как в рамках ОМС, так и на основе договора об оказании платных медицинских услуг.

