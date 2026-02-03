В Одинцово в Центре амбулаторной онкологической помощи пройдет День открытых дверей
Жителей пригласили на бесплатную диагностику онкозаболеваний в Одинцово
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Центре амбулаторной онкопомощи Одинцовской больницы 4 февраля пройдет День открытых дверей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака. В его рамках можно будет проконсультироваться с врачами и пройти необходимое обследование.
Жителей ждут с 09:00 до 15:00 в поликлинике № 1 на улице Маршала Бирюзова в Одинцово. Центр амбулаторной онкопомощи расположен на пятом этаже здания. С собой нужно взять полис и паспорт.
