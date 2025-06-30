В Одинцово водителя такси, сбившего 8-летнего мальчика, поместили под домашний арест

В Одинцово избрали меру пресечения водителю такси, который вечером 28 июня сбил ребенка. Мужчину поместили под домашний арест, сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел на Триумфальной улице. Автомобиль такси сбил мальчика в возрасте восьми лет. Ребенку оказали медицинскую помощь, но он не выжил.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле городской прокуратуры Одинцово

«Сегодня суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 августа 2025 года», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Одинцово осудят местную жительницу за покушение на сбыт более 5 кг наркотиков.