В Одинцове возведут пристройку к девятой школе

В городе Одинцово на улице Северной, д. 20, продолжается строительство пристройки к МБОУ Одинцовская СОШ № 9, рассчитанной на 550 мест, работы проходят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Стройготовность объекта превысила 30%. Площадь здания составит более 9,2 тыс. кв. м, его возводят 105 рабочих, пять инженерно‑технических работников (ИТР) и пять единиц строительной техники. Они выполняют бетонирование стен и перекрытий, кладку наружных стен из пеноблока на этажах и не только.

В корпусе разместят учебные классы и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовую и другие помещения. Он позволит снизить перегруженность существующей школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.