В Одинцове возведут пристройку к школе на 550 учеников
В городе Одинцове на улице Северной, д. 20, продолжается строительство пристройки к Одинцовской школе № 9, рассчитанной на 550 учащихся. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2027 году. Специалисты ведут фасадные и кровельные работы, кладку внутренних стен и перегородок, монтаж воздуховодов и трубопроводов системы отопления.
В пристройке обустроят учебные классы и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовую и другие помещения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.