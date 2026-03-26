В Одинцове возведут пристройку к школе на 550 учеников

В городе Одинцове на улице Северной, д. 20, продолжается строительство пристройки к Одинцовской школе № 9, рассчитанной на 550 учащихся. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2027 году. Специалисты ведут фасадные и кровельные работы, кладку внутренних стен и перегородок, монтаж воздуховодов и трубопроводов системы отопления.

В пристройке обустроят учебные классы и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовую и другие помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.