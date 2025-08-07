В Одинцово ввели в эксплуатацию школу в семейном квартале «Одинбург»

Компания AFI Development получила разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы, рассчитанной на 825 мест, в составе семейного квартала «Одинбург». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании четыре этажа, его площадь превысила 13,9 тыс. кв. м. Для школьников обустроили учебные классы, мастерские, кабинеты домоводства, психолога, логопеда, актовый зал, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, а также библиотечно-информационный центр. На прилегающей территории появились 11 спортивных и игровых площадок. Кроме того, здесь обустроили всесезонный сад.

В общей сложности в квартале уже построили девять жилых корпусов, детский сад с бассейном на 280 мест и паркинг. На первых этажах есть частная начальная школа, школа танцев для детей, студия йоги, сетевые магазины, кофейни, салоны красоты, сервисные службы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.