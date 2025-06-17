В Одинцово вынесли приговор по делу пьяного водителя

Одинцовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным суда, в марте 2025 года он управлял автомобилем марки Mercedes-Benz в деревне Глазынино Одинцовского округа. Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь противоправную деятельность.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года. Машину осужденного конфисковали в доход государства. Государственное обвинение поддерживал представитель Одинцовской городской прокуратуры, приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.