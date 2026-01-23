В Одинцове взяли на контроль дело по факту взрыва газового баллона на складе

Одинцовская городская прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту взрыва газового баллона на складе в Звенигороде по ст. 109 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 17:00 в четверг, 22 января, в складском помещении в микрорайоне Восточный. Там взорвалась газовоздушная смесь с последующим возгоранием, в результате погиб 43-летний мужчина, который выполнял работы по герметизации швов. Еще три человека получили ожоги различной степени, в том числе двое 17-летних подростков.

