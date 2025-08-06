В Одинцово женщину осудят за серию краж велосипедов

Следственный отдел МУ МВД России «Власиха» окончил предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 158 УК РФ в отношении ранее неоднократно судимой 37-летней жительницы Одинцово, которая похитила четыре велосипеда, оставленные владельцами без присмотра в подъездах многоэтажных домов в поселке Власиха. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что общая сумма материального ущерба составила более 100 тыс. рублей. Злоумышленницу задержали по месту жительства, она пояснила, что похищенное имущество продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

На период предварительного следствия фигурантке была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).