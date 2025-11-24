В Одинцовской больнице капитально отремонтировали хирургический корпус

Капитальный ремонт хирургического корпуса завершился в Одинцовской больнице. Здание уже открыли, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ремонт 5-этажного здания стартовал весной 2023 года. В ходе работ в нем открыли восемь отделений на 179 коек и пять операционных, установили новое оборудование, обустроили комфортные палаты с душевыми и санузлами.

Пройти лечение в корпусе можно бесплатно в рамках ОМС. Направление можно получить у лечащего врача при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность открытия перинатальных центров.