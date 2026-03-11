В Одинцовском наполовину завершили капремонт спорткомплекса «Старый городок»

В Одинцовском округе продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса — спортивной школы «Старый городок», расположенной на улице Школьная, стройготовность по всем видам работ достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет областного бюджета, в них задействованы 20 рабочих и две единицы техники. Они ведут монтаж оконных блоков, фасадные работы, устройство перегородок, монтаж системы вентиляции, штукатурку стен.

Площадь здания составляет более 1,8 тыс. кв. м. В нем заменят инженерные сети, радиаторы и сантехнику, внутри сделают новые полы и потолки, проведут отделку, завезут мебель и современное оборудование и не только. Открыть учреждение планируют к осени 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.