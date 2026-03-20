В Одинцовском округе началось строительство новой школы

В селе Перхушково Одинцовского округа началось строительство новой школы, рассчитанной на 550 мест, подрядчик приступил к подготовительному этапу работ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На будущей стройплощадке ведется планировка и расчистка территории, обустройство подъездных путей и мест складирования материалов», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет бюджетных источников финансирования, их планируют завершить в 2028 году. В школе обустроят блоки начальной и основной школы, два спортзала и актовый зал, столовую, библиотечно-информационный центр, кабинеты для внеурочных занятий. На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивную зону, места для подвижных игр и отдыха.

