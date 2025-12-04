В Одинцовском округе наполовину достроили новый детский сад

В Одинцовском округе на территории ЖК «Союзный» продолжается строительство нового детского сада «Кубик», рассчитанного на 245 мест, стройготовность объекта достигла 54%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства контролируют ход проведения работ. Площадь здания составит 3,9 тыс. кв. м, в нем разместят функциональные классы, спортивные залы и зоны отдыха, зоны для музыкальных занятий, танцев и других видов искусства. Завершить строительство планируют во втором квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.