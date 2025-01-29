В Одинцовском округе обновят дошкольное отделение «Голицынской школы»

В поселке Голицыно Одинцовского округа стартовал капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Голицынской школы № 1», работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте площадью более 1,6 тыс. кв. м задействовано 25 рабочих. Ведется демонтаж внутренних конструкций — полов и потолков, инженерных сетей, сантехнического оборудования, дверных откосов, металлических уличных лестниц», — говорится в сообщении.

В рамках ремонта строителям предстоит обновить все инженерные системы, модернизировать системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации, провести фасадные, кровельные и другие работы. Завершить их планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.