В Одинцовском округе откроют филиал Центра Рошаля

В селе Ромашково городского округа Одинцово вскоре откроется филиал Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, где будут оказывать медицинскую помощь детям и взрослым, строители завершают внутренние отделочные работы и проводят установку медицинского оборудования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подчеркнул, что центр представляет собой флагман детского здравоохранения Подмосковья, где детям оказывают высокотехнологичную медпомощь и проводят уникальные операции.

«Поступали запросы от родителей этих ребят, чтобы и они могли пройти диагностику и получить консультацию узкопрофильных специалистов высокого уровня. Поэтому было принято решение об открытии в Ромашково филиала ДКЦ Рошаля — Консультативно-диагностического центра для всей семьи», — отметил он.

В новом филиале помощь можно будет получить по 30 профилям, в том числе по хирургии, офтальмологии, аллергологии и другим. Его оснастят современным медицинским оборудованием — аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, денситометром и так далее.

Главный врач Детского центра им. Рошаля Татьяна Шаповаленко добавила, что там будут работать лучшие специалисты, профессора, доктора наук и врачи высшей категории. Кроме того, на базе нового КДЦ будут работать Центры компетенций по лечению сложных заболеваний. Его планируют открыть летом 2025 года.

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