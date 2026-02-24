В Одинцовском округе открыли новое стоматологическое отделение

В ЖК Союзный Одинцовского округа открылось новое стоматологическое отделение Одинцовской больницы, где будут оказывать помощь по терапевтическому и ортопедическому профилям, для пациентов обустроили два терапевтических кабинета и один специализированный кабинет ортопедического приема, в том числе, для оказания услуг по льготному протезированию зубов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.