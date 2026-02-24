В Одинцовском округе открыли новое стоматологическое отделение
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В ЖК Союзный Одинцовского округа открылось новое стоматологическое отделение Одинцовской больницы, где будут оказывать помощь по терапевтическому и ортопедическому профилям, для пациентов обустроили два терапевтических кабинета и один специализированный кабинет ортопедического приема, в том числе, для оказания услуг по льготному протезированию зубов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Прием пациентов ведут четыре врача стоматолога-терапевта, один врач стоматолог-ортопед. Для обеспечения работы ортопедической службы при отделении открыта собственная зуботехническая лаборатория», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в лаборатории будут обеспечивать полный цикл изготовления конструкций, которые нужны для льготного протезирования. Напомним, что записаться к врачу можно, в том числе, через региональный портал Госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.