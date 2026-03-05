В Одинцовском округе появится новая поликлиника

В Голицыно Одинцовского округа продолжается строительство новой поликлиники, стройготовность объекта достигла 16% – ведутся монолитные и общестроительные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить в 2028 году.

В медучреждении разместят взрослое отделение на 200 посещений в смену и детское – на 100. К нему прикрепят более 20 тыс. человек. Для пациентов обустроят блоки неотложной помощи и медицинской профилактики, блоки помещений терапии и педиатрии, лучевой диагностики, кабинеты функциональной диагностики и не только. Все они будут оснащены современным оборудованием. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, по периметру установят ограждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.