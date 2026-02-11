В Одинцовском округе появится новый детский сад

В Одинцовском округе в поселке ВНИИСОК продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 220 мест, подрядчик ведет устройство фундамента — общая строительная готовность достигла 12%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2027 году.

В здании разместят 10 групп, где предусмотрены спальня, буфет и игровая, а также физкультурный и музыкальный залы, кружковую зону, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет. На прилегающей территории появятся площадки для спорта и игр, выполнят озеленение, обустроят проезды и тротуары.

