В Одинцовском округе появится новый фельдшерско-акушерский пункт

«Впервые в стране строители используют 3D-печать для возведения соцобъекта. Процесс строительной 3D-печати — это послойное нанесение смеси и формирование несъемной опалубки для последующего заполнения теплоизоляционным материалом», — говорится в сообщении.

Площадь объекта составит более 100 кв. м. В здании обустроят кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, палату для более длительного пребывания пациентов и не только, все они будут оснащены современным медицинским оборудованием. На прилегающей территории организуют парковку. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.