В Одинцовском округе поставили на кадастр новостройку в ЖК «Жаворонки Клаб»

В ЖК «Жаворонки Клаб» Одинцовского округа поставили на кадастровый учет новый корпус, работу провели специалисты Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

После постановки на кадастр жители смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные организации и не только.

В новом четырехэтажном доме разместили 171 квартиру, его общая площадь превышает 12 тыс. кв. м. На территории жилого комплекса построят школу и детский сад, амбулаторию с детским и взрослым отделениями, комьюнити-центр и торгово-оздоровительный комплекс с физкультурно-оздоровительным центром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.