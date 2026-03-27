В Одинцовском округе построят новое пожарное депо

В селе Ромашково Одинцовского округа появится новое пожарное депо на четыре поста, подрядчик приступил к подготовительному этапу работ – ведется планировка и расчистка территории будущего строительства. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Новый объект призван повысить безопасность жителей городского округа и сократить время прибытия расчетных составов на место в случае чрезвычайных происшествий», – сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, в здании разместятся несколько функциональных зон. Там также появятся гараж-стоянка, пункт техобслуживания и текущего ремонта пожарных машин. Работы пройдут в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», их планируют завершить в 2027 году.

Министр добавил, что на объекте ведется устройство ограждения строительной площадки, планировка и расчистка территории. Для сотрудников обустроят комнаты отдыха, приема пищи и психологической разгрузки, хранения пожарно-технического вооружения.

