В Одинцовском округе возведут две новостройки в ЖК «Резиденции Сколково»

В поселке городского типа Заречье Одинцовского округа продолжается строительство жилого комплекса бизнес-класса «Резиденции Сколково», девелопер проекта Инвестиционная группа АБСОЛЮТ возводит два дома на 424 квартиры. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новых корпусов 6.1 и 6.2 составит более 47,4 тыс. кв. м. Рабочие ведут устройство кровли, монтаж светопрозрачных конструкций, лифтового оборудования, внутренних инженерных систем и не только.

Во входных группах каждой жилой секции предусмотрено помещение для хранения колясок, на -1 этажах будет доступен подземный паркинг на 190 машино-мест и 16 мото-мест, а также зона для хранения велосипедов. На подземном уровне и жилых этажах также запланированы функциональные помещения для хранения сезонных вещей.

