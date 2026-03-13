В Одинцовском почти наполовину завершили капремонт Часцовской школы

В поселке Часцы Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт Часцовской школы, строительная готовность объекта превысила 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 40 человек. Они ведут отделочные работы и осуществляет ремонт фасада, а также занимаются электромонтажными работами и монтажом инженерных систем.

Площадь учреждения составляет более 2,3 тыс. кв. м. В нем заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы и не только. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.