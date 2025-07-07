В Одинцовском поставили на кадастр дома в составе ЖК «Немчиновка-Резиденц»

В Одинцовском округе поставили на кадастровый учет новые дома в составе ЖК «Немчиновка-Резиденц». Работу провели Министерство жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные организации и не только.

В четырехэтажных домах общей площадью более 6 тыс. кв. м разместили 103 квартиры различной планировки. На прилегающей территории для жильцов обустроили детские игровые и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.