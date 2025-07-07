В Одинцовском поставили на кадастр дома в составе ЖК «Немчиновка-Резиденц»
Дома в ЖК «Немчиновка-Резиденц» поставили на кадастр в Одинцовском
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В Одинцовском округе поставили на кадастровый учет новые дома в составе ЖК «Немчиновка-Резиденц». Работу провели Министерство жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.
После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные организации и не только.
В четырехэтажных домах общей площадью более 6 тыс. кв. м разместили 103 квартиры различной планировки. На прилегающей территории для жильцов обустроили детские игровые и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.