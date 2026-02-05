В Одинцовском построили объекты зоны обслуживания гольф-поля

В деревне Раево Одинцовского городского округа реализовали проект строительства объектов зоны обслуживания гольф-поля с инвестициями более 1,1 млрд рублей. Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало объекту заключение о соответствии проектной документации.

Инвестор завершил второй этап строительства зоны обслуживания спортивного комплекса, в его состав вошли хостел со встроенными административно-бытовыми помещениями, мастерская-ангар для обслуживания, хранения и ремонта спецтехники и котельная. Их появление позволит обеспечить полноценную работу гольф-клуба, улучшить условия для посетителей и персонала и поддержать развитие спортивной и рекреационной инфраструктуры округа.

В ведомстве уточнили, что гольф-клуб в Раево включает в себя 18-луночное поле и инфраструктуру, которая обеспечивает условия для спортсменов, гостей и персонала.

