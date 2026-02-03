В Одинцовском пройдет концерт камерной музыки
Фото: [Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина]
В субботу, 7 февраля, в большом зале восточного флигеля усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Одинцовском округе пройдет концерт «Зимние акварели». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятие организуют в рамках цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе» имени З.А. Игнатьевой». Перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов Сергей Журавель (флейта), Мария Федорова (арфа), Ирина Журавель (фортепиано), ведущий концерта – музыковед Александр Баранов. Музыканты исполнят произведения Луи Николя Клерамбо, Вольфганга Амадея Моцарта и других композиторов. Узнать другие подробности можно на сайте.
*Возрастное ограничение 6+