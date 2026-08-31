В Одинцовском пройдет занятие «Традиционный праздник встречи осени — Осенины»
Фото: [Музей-заповедник А. С. Пушкина]
В воскресенье, 6 сентября, в Детском центре Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина Одинцовского округа, в усадьбе Вяземы пройдет занятие «Традиционный праздник встречи осени — Осенины» из культурно-образовательного цикла «Сокровища народного творчества». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Осенины — древний славянский праздник сбора урожая и прощания с летом. Ведущий методист музея, историк и педагог Ирина Хоцанова в интерактивной форме познакомит участников со старинными песнями, колыбельными и пестушками, короткими ритмичными стишками из русского фольклора, народными приметами, пословицами и поговорками. Ребятам предстоит погружение в историю и фольклорное наследие Отечества. Финалом занятия станет показ сказки «Матушкина куколка». Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника А.С. Пушкина.
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* Возрастное ограничение 12+