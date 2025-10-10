В Одинцовском округе проведут конференцию «А. С. Пушкин в Подмосковье и Москве»

В субботу, 11 октября, в усадьбе Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском округе пройдет XXVIII ежегодная научно-практическая Пушкинская конференция «А. С. Пушкин в Подмосковье и Москве». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Участниками мероприятия станут ученые, литературоведы, филологи, пушкинисты, историки, сотрудники музеев из разных регионов России, в том числе из Республики Татарстан. В рамках встречи они представят около 20 докладов о писателе, его творчестве, изданиях сочинений поэта и не только. Лучшие работы опубликуют в научном сборнике статей Музея-заповедника А. С. Пушкина.

Для гостей также проведут экскурсию по дворцу князей Голицыных, концерт классической музыки с участием известных музыкантов Евгения Прокошина (виолончель) и Валерии Николаевой (фортепиано).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

