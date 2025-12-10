В Одинцовском стартовал основной этап работ по строительству новой поликлиники

В Голицыне Одинцовского округа начался основной этап работ по строительству поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 300 посещений в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подрядчик ведет разработку котлована, а также работы по строительству фундаментной плиты. Объект возводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В медучреждении площадью более 5,5 тыс. кв. м разместят кабинеты, зону диагностики, комнаты отдыха для сотрудников, его также оснастят современным оборудованием. Завершить строительство планируют в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.