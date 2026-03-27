В Одинцовском стартовали монолитные работы по возведению здания детского сада

В Одинцовском округе в поселке ВНИИСОК продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 220 мест, подрядчик приступил к возведению монолитных конструкций будущего здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На стройплощадке 35 рабочих и пять единиц техники. На первом участке ведется устройство стен первого этажа, на втором – устройство фундаментной плиты, на третьем - расчистка территории от строительного мусора после демонтажа здания аварийного детсада», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2027 году. В здании будет два этажа, там разместят 10 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для них обустроят спальни, буфет и игровые, физкультурный и музыкальный залы, кружковую зону, методические кабинеты и не только. На прилегающей территории появятся площадки для спорта и игр, выполнят озеленение, обустроят проезды и тротуары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.