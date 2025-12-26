В Одинцовском строители приступили к монолитным работам по устройству фундамента новой поликлиники

В Одинцовском округе строители приступили к монолитным работам по устройству фундамента здания будущей комплексной поликлиники, рассчитанной на 300 посещений взрослых и детей в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время подрядчик завершил устройство шпунтового ограждения, ведутся монолитные работы по устройству фундаментной плиты», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Министр отметил, что в медучреждении разместят взрослое отделение на 200 посещений в смену и детское – на 100 посещений. Помощь там будут получать более 20 тыс.. человек.

Для пациентов обустроят блоки неотложной помощи и медицинской профилактики, блоки помещений терапии и педиатрии, лучевой диагностики, кабинеты функциональной диагностики, вакцинопрофилактики и не только. Поликлинику оснастят современным оборудованием, территорию – благоустроят и озеленят. Работы завершат в 2028 году.

