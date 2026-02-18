В Одинцовском в ЖК «Заречье Парк» появится паркинг
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
На территории жилого комплекса «Заречье Парк» в рабочем поселке Заречье Одинцовского округа планируют построить многоуровневую надземную гараж-cтоянку. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрила ее архитектурно-художественное решение, проект реализуется группой «Самолет».
«Новый девятиэтажный паркинг площадью более 15 тыс. кв. м рассчитан на 498 машиномест. Помимо парковочных мест на первом этаже разместятся помещения общественного назначения», - рассказала министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
Работы начнутся во II квартале 2026 года, при создании облика здания авторы проекта вдохновлялись темой водной стихии. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина сообщила, что фасады украсит композиция из алюминиевых ламелей.
Проект также предполагает выполнение благоустройства прилегающей территории.
