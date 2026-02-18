В Одинцовском в ЖК «Заречье Парк» появится паркинг

«Новый девятиэтажный паркинг площадью более 15 тыс. кв. м рассчитан на 498 машиномест. Помимо парковочных мест на первом этаже разместятся помещения общественного назначения», - рассказала министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.