В Одинцовском возведут два корпуса в кластере «МЫС»

В п одмосковном Ликино Одинцовского округа возведут два жилых дома — «Урал» и «Алтай» в новом семейном кластере премиум-класса «МЫС» от девелопера MR. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Это будут среднеэтажные здания (6–12 этажей) с авторскими лобби, в них разместят квартиры с собственными террасами. Площадь жилья будет варьироваться от 38 до 170 кв. м. Проект предусматривает создание подземных паркингов, фитнес-центра, 25-метрового бассейна, 14 кортов для тенниса, падела и сквоша, 15 км маршрутов для бега, прогулок. На территории появятся государственная школа, детские сады, 17 га рекреационных зон, включая «гранд-песочницу» и набережную пруда и не только. Каждый двор вдохновлен знаковыми регионами России.

Кластер будет состоять из семи жилых многоквартирных домов, 36 коттеджей и 67 таунхаусов. В «МЫС» появится всесезонный парк площадью 17 га, Ввод первой очереди кластера намечен на IV квартал 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.