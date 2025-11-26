В Одинцовском возведут первую очередь ЖК Skolkovo One

В Одинцовском округе в поселке Заречье продолжается строительство первой очереди клубного жилого комплекса Skolkovo One, в нее входят три дома на 676 квартир и 26 коммерческих помещений общей площадью более 2,8 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая жилая площадь комплекса составит свыше 44 тыс. кв. м, он расположен менее чем в полукилометре от МКАД, рядом с крупными дорогами (улица Торговая, проспект Генерала Дорохова, Кутузовский проспект) и инновационным центром Сколково. Большая часть коммерческой недвижимости остается под контролем застройщика, жильцам будут доступны небольшие продуктовые магазины, винотеки, аптеки, салоны красоты и оздоровления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.