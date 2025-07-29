В Одинцовском задержал мужчин, выращивающих наркотики в частном доме

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Одинцовскому округу задержали мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Они остановили автомобиль, в котором находились двое жителей Москвы — 27-летний водитель и 36-летний пассажир, в деревне Сивково. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что в ходе отработки полученной оперативной информации было установлено, что злоумышленники арендовали дом в одном из СНТ для выращивания наркотиков. Сами задержанные уточнили, что делали это для личного употребления.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ст. 30 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, им грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).