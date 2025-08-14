В Одинцовском завершат строительство корпуса Немчиновского лицея

В поселке Новоивановское городского округа Одинцово завершается строительство нового учебного корпуса Немчиновского лицея, рассчитанного на 950 мест, в работах задействованы более 470 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Рабочие ведут отделочные работы, устройство фасадов и входных групп, монтаж инженерных систем и лифтового оборудования, планировку и благоустройство территории. Работы ведутся в несколько смен. Стройготовность составляет более 85%», - говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета В здании будет четыре этажа, там разместят 48 учебных классов, столовую, актовый зал, большой и малый спортзалы с раздевалками и душевыми, библиотеку, мастерские и другие помещения. На прилегающей территории появится физкультурно-спортивная зона и места для отдыха, а также детские игровые комплексы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.