В одинцовском ЖК «Рублевский Квартал» появится школа с амфитеатром

В ЖК «Рублевский квартал» Одинцовского округа продолжается строительство школы с амфитеатром, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, работы проводит девелопер проекта группа «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Работы идут в графике, их планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас строители завершают устройство остекления, кровли, проводят монтаж систем водоснабжения, вентиляции, отопления и канализации, а также благоустройство прилегающей территории.

В здании будет четыре этажа, в нем обустроят универсальные, специализированные кабинеты, помещения для групп продленного дня, мастерские для творческих занятий, открытый зал с амфитеатром, информационно-библиотечный центр и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.